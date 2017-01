Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu Buraya yerleÅŸmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum Ã‡ok Ã¶zlÃ¼yorum TÃ¼rkiye'yi dedi

Zehra Çilingiroğlu, Londra'da iç mimarlık eğitimi aldığı okulu çok sevdiğini söyleyerek, "Okulumu ve Londra'yı sevsem de buraya yerleşmeyi düşünmüyorum." dedi. mag

Londra University of Westminster ve King's College'da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, Türkiye'yi özlediğini itiraf etti.Hülya Avşar 2017 yılına Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center'da verdiği konserle girdi. Avşar'ı gecede kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Londra University of Westminster ve King's College'da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, ' 'Londra'ya alıştım. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Türkiye'yi'' dedi.