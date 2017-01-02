Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu Buraya yerleÅŸmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum Ã‡ok Ã¶zlÃ¼yorum TÃ¼rkiye'yi dedi

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu, Londra'da iÃ§ mimarlÄ±k eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± okulu Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Okulumu ve Londra'yÄ± sevsem de buraya yerleÅŸmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." dedi. mag

Londra University of Westminster ve King's College'da Ä°ngilizce iç mimarlÄ±k bölümünde okuyan Zehra ÇilingiroÄŸlu, Türkiye'yi özlediÄŸini itiraf etti.Hülya AvÅŸar 2017 yÄ±lÄ±na Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center'da verdiÄŸi konserle girdi. AvÅŸar'Ä± gecede kÄ±z kardeÅŸi Helin AvÅŸar ve kÄ±zÄ± Zehra ÇilingiroÄŸlu da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Londra University of Westminster ve King's College'da Ä°ngilizce iç mimarlÄ±k bölümünde okuyan Zehra ÇilingiroÄŸlu, ' 'Londra'ya alÄ±ÅŸtÄ±m. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleÅŸmeyi düÅŸünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Türkiye'yi'' dedi.