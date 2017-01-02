Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 10:05

KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ hastanelik oldu


ÃœnlÃ¼ oyuncu KÄ±vaÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi eÅŸi BaÅŸak Dizer ile hastaneden Ã§Ä±karken objektiflere yakalandÄ±.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ± Cesur ve Güzel dizisiyle baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde kapatan ünlü oyuncu KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ, 31 AralÄ±k gecesi eÅŸi BaÅŸak Dizer'le Ulus'taki bir hastaneden çÄ±karken görüntülendi.TatlÄ±tuÄŸ, hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ± görüntü alan muhabirlere "ArkadaÅŸlar sesim kÄ±sÄ±ldÄ±, geldim. Bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok iyiyim. Herkese mutlu yÄ±llar" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.TatlÄ±tuÄŸ'un göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye geldiÄŸi ve kontroller ile tahliller sonrasÄ± kendini iyi hissedince taburcu edildiÄŸi öÄŸrenildi.

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