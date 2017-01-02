Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 10:05

Deniz Akkaya sunduÄŸu programÄ± bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Deniz Akkaya, Mesut Yar ile programdan ayrÄ±lÄ±k sebeplerinin aynÄ± olduÄŸunu duyurdu.

GeçtiÄŸimiz günlerde, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in birlikte sunduÄŸu 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±ndan Akkaya'nÄ±n sert yorumlarÄ± nedeniyle ayrÄ±lacaÄŸÄ± haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Resmi açÄ±klama Akkaya cephesinden geldi."Duyuru" yazan bir fotoÄŸraf paylaÅŸan ünlü isim, ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:"DeÄŸerli dostlar; Bir bebek gibi büyütmüÅŸ ve kÄ±sa sürede fenomene dönüÅŸtürdüÄŸümüz 'Duymayan KalmasÄ±n'dan eski partnerim Mesut Yar gibi ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±m. AyrÄ±lÄ±k sebeplerimiz Mesut Yar ile paralellik göstermektedir; içerik ve konularÄ±n iÅŸleniÅŸ ÅŸekli ve formatÄ±n gereklilikleri gibi tamamen yayÄ±ncÄ±lÄ±k konularÄ±, meslek mevzuatlarÄ± yanÄ±nda ülkenin içinden geçtiÄŸi bu sert süreçte belki de bir yayÄ±ncÄ±dan beklenen PROFESYONELLÄ°ÄžÄ° yerine getirmekte zorlanmamdÄ±r.

"BENÄ°M Ä°ÇÄ°N YARIN YAS GÜNÜDÜR"

Hele hele dün senenin ilk saatlerinde yaÅŸanan hain saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda kendimde özel hayat konuÅŸacak gücü bulamamam en önemli etkendir. Bu nedenle yarÄ±n sizlerle vedalaÅŸmak üzere yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z plandan, geri çekiliyor ve yarÄ±n yayÄ±n yapÄ±lmamasÄ± konusundaki duruÅŸumu burada devam ettiriyorum! Benim için yarÄ±n yas günüdür; ÅŸov da her zaman devam etmemelidir…

"ENERJÄ° TOPLUYOR OLACAÄžIM"

Bir süre dinlenip yeni adresimde sizlerle buluÅŸmak üzere enerji topluyor olacaÄŸÄ±m. Tekrar tüm ülkeme Allah sabÄ±r ve güç versin. Ä°yi günlerde güleryüzlü yayÄ±nlarda buluÅŸacaÄŸÄ±z."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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Uzun sÃ¼redir beraber olan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi ÅžÃ¼kran OvalÄ± Roma'da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi


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Hadise, Azerbaycan'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi aldÄ±ÄŸÄ± sahnede giydiÄŸi kÄ±yafetle Ã§ok konuÅŸulacak.