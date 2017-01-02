Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 10:34

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan TÃ¼rkiye iÃ§in dua edebilir miyiz


Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸen Reina saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerinden TÃ¼rkiye iÃ§in dua istedi.

Ünlü Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.2016'nÄ±n Ekim ayÄ±nda Türkiye'ye gelerek Gaziantep Nizip'te, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± konteynerleri ziyaret eden ve burada sergilediÄŸi sÄ±cak tavÄ±rlarla herkesin sevgisini kazanan Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, Türkiye sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYAYI TERÖRÜ LANETLEMEYE ÇAÄžIRDI

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina'da gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸi için dua isteyen Lohan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± duyuru ile tüm dünyayÄ± terörü lanetlemeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

"TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N DUA EDEBÄ°LÄ°R MÄ°YÄ°Z?"

Herkesten Türkiye için dua isteyen Lindsay Lohan, ÅŸöyle seslendi: "Bizler, hemen ÅŸimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sÄ±kÄ±ntÄ± çeken mülteciler için ayaÄŸa kalkabilir miyiz?"

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Barbaros Åžansal

ModacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile tepki toplayan modacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Caner Erkin ve ÅžÃ¼kran OvalÄ±

Caner Erkin ÅžÃ¼kran OvalÄ± Ã§ifti dÃ¼nyaevine girdi

Uzun sÃ¼redir beraber olan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi ÅžÃ¼kran OvalÄ± Roma'da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Hadise AzerbaycanlÄ± hayranlarÄ±nÄ± mest etti

Hadise, Azerbaycan'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi aldÄ±ÄŸÄ± sahnede giydiÄŸi kÄ±yafetle Ã§ok konuÅŸulacak.