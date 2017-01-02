Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan TÃ¼rkiye iÃ§in dua edebilir miyiz

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸen Reina saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerinden TÃ¼rkiye iÃ§in dua istedi.

Ünlü Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.2016'nÄ±n Ekim ayÄ±nda Türkiye'ye gelerek Gaziantep Nizip'te, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± konteynerleri ziyaret eden ve burada sergilediÄŸi sÄ±cak tavÄ±rlarla herkesin sevgisini kazanan Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, Türkiye sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYAYI TERÖRÜ LANETLEMEYE ÇAÄžIRDI

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina'da gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸi için dua isteyen Lohan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± duyuru ile tüm dünyayÄ± terörü lanetlemeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

"TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N DUA EDEBÄ°LÄ°R MÄ°YÄ°Z?"

Herkesten Türkiye için dua isteyen Lindsay Lohan, ÅŸöyle seslendi: "Bizler, hemen ÅŸimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sÄ±kÄ±ntÄ± çeken mülteciler için ayaÄŸa kalkabilir miyiz?"