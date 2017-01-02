Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 10:39

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± duyunca sahneden apar topar indiler


Merve Ã–zbey ve Erdem KÄ±nay yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in KarakÃ¶y'deydi. Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± duyunca sahneden apar topar inen ikiliden sonra mekan da boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Yeni yÄ±lÄ± Karaköy Marjo'da karÅŸÄ±layan ÅŸarkÄ±cÄ± Merve Özbey, Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± duyunca sahneden indi.Merve Özbey ve Erdem KÄ±nay, yeni yÄ±lÄ± Karaköy Marjo'da karÅŸÄ±ladÄ±. Konsere "Yeni yÄ±lda saÄŸlÄ±k, huzur, bol kazanç diliyorum. Teröre lanet olsun ve ülkemize barÄ±ÅŸ dolu günler gelsin" diyerek baÅŸlayan Özbey, "Bereketli bir yÄ±l olmasÄ± için" eline aldÄ±ÄŸÄ± narÄ± yere atarak parçaladÄ±.EÄŸlence Reina'daki hain saldÄ±rÄ±nÄ±n öÄŸrenilmesiyle sona erdi. Ä°kili apar topar sahneden indi, mekan boÅŸaltÄ±ldÄ±.

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