Demet AkalÄ±n SaldÄ±rganÄ± neden birisi arkadan indiremedi dedi

Demet AkalÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaparak, "Ä°nsanÄ±n aklÄ± fikri almÄ±yor! UyuyamÄ±yorsun! Neden? Neden birisi Ã§Ä±kÄ±p da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasÄ±l kaÃ§tÄ±? Delirmemek iÃ§in birbirimize sarÄ±lalÄ±m" dedi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, Ä°stanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda kafasÄ±na takÄ±lan sorularÄ± paylaÅŸtÄ±. Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin ardÄ±ndan Türkiye, yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde yine terörün karanlÄ±k yüzüyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.Ünlü isimler yaÅŸananlara çok sert tepki verirken Demet AkalÄ±n, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin kaçmasÄ±na tepki gösterdi. Demet AkalÄ±n'Ä±n saldÄ±rÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸöyle: "Ä°nsanÄ±n aklÄ± fikri almÄ±yor! UyuyamÄ±yorsun! Neden? Neden birisi çÄ±kÄ±p da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasÄ±l kaçtÄ±? Delirmemek için birbirimize sarÄ±lalÄ±m… SarÄ±lalÄ±m bu seferde sarÄ±lalÄ±m."