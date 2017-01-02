Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 10:39

Demet AkalÄ±n SaldÄ±rganÄ± neden birisi arkadan indiremedi dedi


Demet AkalÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaparak, "Ä°nsanÄ±n aklÄ± fikri almÄ±yor! UyuyamÄ±yorsun! Neden? Neden birisi Ã§Ä±kÄ±p da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasÄ±l kaÃ§tÄ±? Delirmemek iÃ§in birbirimize sarÄ±lalÄ±m" dedi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, Ä°stanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda kafasÄ±na takÄ±lan sorularÄ± paylaÅŸtÄ±. Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin ardÄ±ndan Türkiye, yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde yine terörün karanlÄ±k yüzüyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.Ünlü isimler yaÅŸananlara çok sert tepki verirken Demet AkalÄ±n, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin kaçmasÄ±na tepki gösterdi. Demet AkalÄ±n'Ä±n saldÄ±rÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸöyle: "Ä°nsanÄ±n aklÄ± fikri almÄ±yor! UyuyamÄ±yorsun! Neden? Neden birisi çÄ±kÄ±p da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasÄ±l kaçtÄ±? Delirmemek için birbirimize sarÄ±lalÄ±m… SarÄ±lalÄ±m bu seferde sarÄ±lalÄ±m."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Barbaros Åžansal

ModacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile tepki toplayan modacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Caner Erkin ve ÅžÃ¼kran OvalÄ±

Caner Erkin ÅžÃ¼kran OvalÄ± Ã§ifti dÃ¼nyaevine girdi

Uzun sÃ¼redir beraber olan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi ÅžÃ¼kran OvalÄ± Roma'da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Hadise AzerbaycanlÄ± hayranlarÄ±nÄ± mest etti

Hadise, Azerbaycan'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi aldÄ±ÄŸÄ± sahnede giydiÄŸi kÄ±yafetle Ã§ok konuÅŸulacak.