Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 10:50

Tuba Ãœnsal isyan etti AÄŸÄ±z dolusu kÃ¼fretmek istiyorum


Tuba Ãœnsal Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ± samimiyete Ã§aÄŸÄ±rarak, Ã§ok sert konuÅŸtu.

Oyuncu Tuba Ünsal, 2017'nin ilk saatlerinde bir eÄŸlence mekanÄ±nda yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sanat dünyasÄ±nÄ± samimiyete çaÄŸÄ±rdÄ± ve öfkesini 'AÄŸÄ±z dolusu küfretmek istiyorum' notuyla dile getirdi.Tuba Ünsal, 'Ä°stanbul' etiketi ile instagram hesabÄ± üzerinden bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Ünlü oyuncu, meslektaÅŸlarÄ±na ÅŸu satÄ±rlarla seslendi: 'Sevgili san’atçÄ± arkadaÅŸÄ±m… Bir ÅŸey yazma… Sadece acÄ±nÄ± hisset… Giden canlara içten üzül… Ä°çi boÅŸ Sevgi, dostluk, birlik kelimelerini süslü fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n altÄ±na koyunca her ÅŸeye çözüm bulmuÅŸ olmuyorsun. TavrÄ±nÄ± koy… Bir kere de samimi ol… HissettiÄŸimiz ÅŸey, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey periÅŸanlÄ±k. Beylik laflara ihtiyacÄ±mÄ±z yok. AÄŸÄ±z dolusu küfür etmek istiyorum…'

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