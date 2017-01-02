Caner Erkin ÅžÃ¼kran OvalÄ± Ã§ifti dÃ¼nyaevine girdi

Uzun sÃ¼redir beraber olan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi ÅžÃ¼kran OvalÄ± Roma'da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi

Genç oyuncu Åžükran OvalÄ± ve bir süredir birlikte olduÄŸu BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin, Roma’da evlendiler. Çiftin yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nikah töreninde, Åžükran OvalÄ± ve Caner Erkin hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Caner Erkin düÄŸün fotoÄŸrafÄ±nÄ± instagram hesabÄ±ndan 'dünyanÄ±n en mutlu erkeÄŸi benim' notuyla paylaÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±z oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na kÄ±sa sürede binlerce beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±.

Roma’da yerel Belediye NikahÄ± ile dünya evine giren Caner Erkin’in ÅŸahidi yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Celil Can MüftüoÄŸlu, Åžükran OvalÄ±’nÄ±n ÅŸahitleri ise Gözde Seda Altuner ve BüÅŸra Pekin oldu. Ä°talya’da yÄ±lÄ±n ilk çifti olan Erkin ve OvalÄ±, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yÄ± turladÄ±lar.

ÅžÄ±k ve sade bir törenle dünya evine giren çift, yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan on kiÅŸilik davetlilerle düÄŸün yemeÄŸi yedi.