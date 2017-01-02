YÄ±lbaÅŸÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile tepki toplayan modacÄ± Barbaros Åžansal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için KKTC'ye giden modacÄ± Barbaros Åžansal'Ä±n sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±. KKTC Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Åžansal’Ä±n sözlerinin ardÄ±ndan harekete geçti. GözaltÄ±na alÄ±nan Åžansal bu akÅŸam Türkiye'ye gönderilecek. Åžansal'Ä±n Atatürk HavalimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±nabileceÄŸi belirtildi.

LefkoÅŸa Ercan HavalimanÄ±nda 11 MayÄ±s 2015 tarihinde üzerinde uyuÅŸturucu ile yakalanan Barbaros Åžansal'a bir ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. Åžansal'Ä±n cezasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra Türkiye'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi gerekirken dönemin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan tolerans gösterilerek alÄ±nan karar yerine getirilmemiÅŸti.

BARBAROS ÅžANSAL NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ModacÄ± Barbaros Åžansal 'B... boÄŸul Türkiye' sözleriyle biten videoda ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adÄ±nÄ± yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüÅŸvet almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± giderken, baÄŸnazlar sokakta size pislik daÄŸÄ±tÄ±rken sizler hala yeni yÄ±l mÄ± kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceÄŸim. Bütün dolarlarÄ±mÄ± Ä°sviçre'ye geçiricem. Bir kuruÅŸ peni bile vermeyeceÄŸim. Ben KÄ±brÄ±s'tayÄ±m. Kuzey KÄ±brÄ±s yeni yÄ±la girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacaÄŸÄ±m. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliÄŸin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boÄŸul Türkiye"