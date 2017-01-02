Aleyna Tilki'nin Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸok etti

YÄ±lbaÅŸÄ±nda BakÃ¼'de sahneye Ã§Ä±kan Aleyna Tilki, Reina saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Gerek yaÅŸÄ±nÄ±n küçüklüÄŸü ve gerekse yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla büyük dikkat çeken Aleyna Tilki, Bakü'de sahneye çÄ±ktÄ±.HayranlarÄ±yla buluÅŸtuÄŸu gecede kostümüyle de dikkat çeken Aleyna, hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda gece için teÅŸekkür ederken aynÄ± zamanda yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Reina'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda da yorumda bulundu.

"HASTA OLUNCA MÄ°KROPLARI LANETLÄ°YOR MUSUNUZ?"

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±l yaÅŸanan çok sayÄ±daki terör eylemi sonrasÄ±nda olayÄ± lanetleyen yetkililere seslenen Tilki, "UmarÄ±m yeni yÄ±lÄ±mÄ±z baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi devam etmez… En büyük dileÄŸim… Siz hasta olunca mikroplarÄ± lanetliyor musunuz? Yoksa tekrar hasta olmamak için önlem mi alÄ±yorsunuz?" sorusunu sordu.