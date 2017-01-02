Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/01/2017 22:54

ÅžÃ¼kran OvalÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde neden aÄŸladÄ±


Caner Erkin ile dÃ¼nyaevine giren ÅžÃ¼kran OvalÄ±, mutluluktan aÄŸladÄ±. EÅŸi Caner Erkin ise, OvalÄ±'nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± sildi.

Ünlü oyuncu Åžükran OvalÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Caner Erkin Roma'daki Türk BüyükelçiliÄŸi'nde 10 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sade bir törenle dünya evine girdi.Çiftin mutluluklarÄ±nÄ±n gözlerinden okunduÄŸu nikah töreninde duygusal anlar yaÅŸandÄ±. Ünlü oyuncu Åžükran OvalÄ±'nÄ±n evleniyor olmanÄ±n mutluluÄŸu ile gözleri doldu.

CANER EÅžÄ°NÄ°N GÖZYAÅžLARINI SÄ°LDÄ°

HayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Caner Erkin'de duruma kayÄ±tsÄ±z kalmayarak OvalÄ±'nÄ±n gözyaÅŸlarÄ±nÄ± sildi.

VÄ°DEO INSTAGRAM'DAN PAYLAÅžILDI

Çiftin mütevazÄ± nikah törenin video görüntüleri kÄ±sa sürede Instagram'da nikaha katÄ±lanlar tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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