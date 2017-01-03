Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/01/2017 07:40

Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§iftinden kÃ¶tÃ¼ haber

Birce Akalay-Sarp LevendoÄŸlu

2 yÄ±l Ã¶nce hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren oyuncu Ã§ift Birce Akalay ve Sarp LevendoÄŸlu'nun boÅŸanacaklarÄ± yÃ¶nÃ¼nde iddialar ortaya atÄ±ldÄ±

Daha önce birçok kez çÄ±kan boÅŸanma iddialarÄ±nÄ± her defasÄ±nda reddeden Sarp LevendoÄŸlu ile Birce Akalay'Ä±n evliliÄŸinin üzerinde yine kara bulutlar dolaÅŸÄ±yor. Çiftin kiÅŸisel sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n durumu da iddialarÄ± güçlendirir nitelikte. Birce Akalay, geçtiÄŸimiz günlerde ÅŸok bir harekette bulunarak eÅŸiyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tüm fotoÄŸraflarÄ± Instagram hesabÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±. Sarp LevendoÄŸlu ise hesabÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±.

Birce Akalay, geçtiÄŸimiz nisan ayÄ±nda hesabÄ±nÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra hesabÄ±nÄ± yeniden aktifleÅŸtiren ve paylaÅŸÄ±mlarÄ±na devam eden güzel oyuncunun bu kez Sarp LevendoÄŸlu'nun bulunduÄŸu bütün fotoÄŸraflarÄ± silmesi, ayrÄ±lmaya kararlÄ± olduÄŸu ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

 
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