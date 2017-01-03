Oyuncu Mehmet Polat'a darp ve taciz davasÄ±

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Zeynep Eren'i evine davet eden Mehmet Polat'a Eren'i darp ve taciz ettiÄŸi iddiasÄ±yla dava aÃ§Ä±lacak.

Ünlü oyuncu Mehmet Polat, Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Zeynep Eren'i ÅžiÅŸli'deki evine davet etti. Ancak ikili arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Zeynep Eren, taciz edildiÄŸini ve ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek dava açtÄ±. Mehmet Polat ise kendisinin taciz edildiÄŸini savundu.

'DARP EDÄ°P SAÇINDAN SÜRÜKLEDÄ°'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Polat genç kadÄ±nÄ± darp edip, saçÄ±ndan sürükleyerek evden attÄ±. Karakola giden Eren, ÅŸikâyetçi oldu. Eren, vücudunda morluklar yüzünden basit ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±na dair rapor da aldÄ±. Ünlü oyuncu ise kendisini takip eden genç kadÄ±nÄ±n, evine zorla girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

KARÅžILIKLI DAVA AÇILDI

Mehmet Polat hakkÄ±nda "yaralama" ve "hakaret" suçu kapsamÄ±nda dava açÄ±lÄ±rken, Zeynep Eren hakkÄ±nda "kiÅŸilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçu kapsamÄ±nda dava açÄ±ldÄ±.

'ZORLA GÄ°RMEYE ÇALIÅžTI'

Hâkim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan oyuncu ifadesinde, olay gecesi Eren'in evine izinsiz ÅŸekilde geldiÄŸini ve buna sinirlendiÄŸi için aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Polat, genç kadÄ±nÄ±n zorla eve girmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan engellemek için müdahale ettiÄŸini, asla darp etmediÄŸini kaydetti.

"TACÄ°ZE MARUZ KALAN BENÄ°M"

Polat, "Bu davada tacize maruz kalan taraf benim" diyerek kendisini savundu. Zeynep Eren'in ifadesine baÅŸvurulmak üzere duruÅŸma ileri bir tarihe ertelendi.