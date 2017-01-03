Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/01/2017 10:52

Kerem BÃ¼rsin Serenay SarÄ±kaya Ã§ifti yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± nerede karÅŸÄ±ladÄ±


Kerem BÃ¼rsin Serenay SarÄ±kaya Ã§ifti yeni yÄ±l kutlamasÄ± iÃ§in 30 AralÄ±k'ta havaalanÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸ ancak gidecekleri yerin sÃ¼rpriz olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Ã‡ift, yeni yÄ±la Fas'ta girdi.

AÅŸklarÄ±nÄ± magazin basÄ±nÄ±ndan uzakta yaÅŸayan Kerem Bürsin ile Serenay SarÄ±kaya, yeni yÄ±la Fas-MarakeÅŸ'te girdi.Gözlerden uzak kÄ±sa bir tatil yapmak isteyen çift, eÄŸlenmek için gittikleri Comptoir Darna isimli kulüpte fotoÄŸrafçÄ± Azzeddine Maizi tarafÄ±ndan görüntülendi. Maizi, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERMÄ°ÅžLERDÄ°

SarÄ±kaya ve Bürsin, 30 AralÄ±k'ta Atatürk HavalimanÄ±'nda görüntülenmiÅŸ, muhabirlerin "Yolculuk nereye?" sorularÄ±na kaçamak yanÄ±tlar vermiÅŸlerdi. Bürsin, "Yeni yÄ±lÄ± bugüne kadar hiç görmediÄŸimiz bir ülkede karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z ama yerini söylemem." derken, SarÄ±kaya da "Avrupa turu diyebiliriz." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.

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