Volkan Demirel eÅŸi iÃ§in iÅŸ kurdu

Volkan Demirel, 2009 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine girdiÄŸi eÅŸi Zeynep Sever Demirel iÃ§in internet sitesi aÃ§tÄ±.

Kaleci Volkan Demirel'in 2009 Belçika güzeli eÅŸi Zeynep Sever Demirel, son zamanlarÄ±n en popüler alanlarÄ±ndan birine, internete yöneldi. Bundan altÄ± yÄ±l önce Volkan Demirel ile nikah masasÄ±na oturan Zeynep Sever Demirel, bir video paylaÅŸÄ±m kanalÄ± üzerinden açtÄ±ÄŸÄ± sayfasÄ±nda hemcinslerine günlük hayatlarÄ±nda fayda saÄŸlayacak önerilerde bulunuyor.

KISA SÜREDE BÜYÜK BÜYÜK YOL ALDI

Güzellik, kadÄ±n, Moda, bakÄ±m ve lifestyle baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda videolar paylaÅŸan Zeynep Sever Demirel kanalÄ±nÄ± henüz kÄ±sa bir süre açmÄ±ÅŸ olmasÄ±na ve sadece iki video paylaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸimdiden 2 bini aÅŸan bir takipçi sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ. Demirel hesabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yazÄ±sÄ±nda; "Merhabalar, ben Zeynep Sever Demirel. ArtÄ±k ben de Youtube'dayÄ±m. Moda, güzellik ve alÄ±ÅŸveriÅŸ videolarÄ±mla karÅŸÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±m. VideolarÄ±mÄ± beÄŸenmeyi ve yorum yazmayÄ± unutmayÄ±n" ifadelerine yer verdi.