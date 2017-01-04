Aleyna Tilki'nin yÄ±lbaÅŸÄ± kÄ±yafeti yÃ¼rek hoplattÄ±

GenÃ§ popÃ§u Aleyna Tilki, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi konser verdiÄŸi BakÃ¼'de giydiÄŸi kÄ±yafetle hayranlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k beÄŸenisini kazandÄ±

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Bakü’de konser verdi. Kendisine özel dikilen kÄ±rmÄ±zÄ± mini bir elbise giydi.KÄ±rmÄ±zÄ± parlak elbisesi ve iki yandan yarÄ±m topuz yaptÄ±ÄŸÄ± saçlarÄ±yla göz doldurdu.

Tilki, Olimpiyat StadÄ±’nda verdiÄŸi konser sonrasÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa; “Bakü’deki konserimiz çok güzeldi. KeÅŸke konser sonrasÄ± da güzel haberler duysaydÄ±k” notu düÅŸtü.