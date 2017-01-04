Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n AtatÃ¼rk paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, sosyal medya hesabÄ±ndan Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi paylaÅŸÄ±mda bulundu

Åžahan Gökbakar, sosyal medya hesabÄ±ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e teÅŸekkür etti.Atatürk’ün bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan ünlü komedyen, yazdÄ±klarÄ±yla millet olmanÄ±n ve Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n önemine vurgu yaptÄ±.

Åžahan Gökbakar’Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

"Bizi bir ulus yapan güzel adam, büyük Atatürk! Gecenin bu saatinde aklÄ±ma geldin yine. Ä°yi ki senin elin deÄŸmiÅŸ bu topraklara. TeÅŸekkürler PaÅŸam! ‘Türk Milleti olabilmek’ dediÄŸin ÅŸeyi daha ÅŸimdi anlÄ±yor bazÄ±larÄ±. Ama anladÄ± ya buna da ÅŸükür. Bizi en tepede birleÅŸtiren kimlik bu bayraktÄ±r. Onu dalgalanÄ±rken her gördüÄŸünde ÅŸükret, önce Allah’a sonra da Atatürk’e. Seviyorum sizi."