Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/01/2017 07:37

Asena Atalay'dan yapÄ±mcÄ±ya Caner Erkin ricasÄ±

Asena Atalay

Kanal D'den ekrana gelen Magazin D sunucusu Asena Atalay, eski eÅŸi Caner Erkin'in dÃ¼ÄŸÃ¼n haberini yapmak istemediÄŸini yapÄ±ma bildirdi

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Åžükran OvalÄ± 2 Ocak'ta Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da evlendi.Magazin gündemini 3 gündür meÅŸgul eden haber futbolcunun eski eÅŸi Asena Atalay'Ä±n da gündemine geldi. Asena, geçen Ocak'ta boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Caner Erkin'in haberini sunucusu olduÄŸu Kanal D'deki Magazin D'de okumak istemedi.Bunu sözleÅŸmeli olduÄŸu BES YapÄ±m'a iletti.

HABERÄ° ÇIKARDI

Asena Erkin, "OÄŸlum ÇÄ±nar'Ä±n mutluluÄŸunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nÄ±n sunduÄŸu bölümlerden çÄ±kartÄ±lÄ±p, programÄ±n 'magazin turu' bölümüne alÄ±ndÄ±. Asena boÅŸandÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: Caner gün gelir aÅŸÄ±k olabilir ama programda bu haberi sunmam.

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Asena Atalay eski eÅŸinin evlilik haberini sunmak istemediÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ±na iletti

Asena Atalay 6 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin ardÄ±ndan ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Caner Erkin'in ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile evlenmesini Ã¼zerine yapÄ±lan haberi programda sunmak istemediÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ±na bildirdi.