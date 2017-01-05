AslÄ±han DoÄŸan'dan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran paylaÅŸÄ±m

Arda Turan'la 2 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisini, Barcelona'daki ev ortamÄ±nÄ±n ona uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek noktalayan AslÄ±han DoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mda kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°spanya'nÄ±n Barcelona takÄ±mÄ±nda forma giyen Arda Turan'la iliÅŸkisini 2 ay önce noktalayan AslÄ±han DoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±nda dikkat çekici bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. DoÄŸan, Instagram sayfasÄ±na ÅŸöyle yazdÄ±: "Bir sevdiÄŸin olsun tabii. Belki hayallerindeki gibi olmaz koÅŸullar ama bir ÅŸeyleri birlikte var etmenin tadÄ± bir baÅŸka. En çok onunla gül. Saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 'BaÅŸka biriyle mi acaba' diye deÄŸil, 'BaÅŸÄ±na bir ÅŸey mi geldi' diye endiÅŸelen. Ä°liÅŸkini baÅŸkalarÄ±yla kÄ±yaslama.

"BÄ°R GÜN KIRILIRSA KALP, YENÄ°SÄ°NÄ° Ä°NÅžA EDER"

Biri sevdiÄŸini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sende biri eksikse bu seni daha az seviyor demek deÄŸildir. Telefon karÄ±ÅŸtÄ±rmakla ömür geçmez. Bir insan bir ÅŸey yapmak isterse yapar. Kalbin temizse, sen araÅŸtÄ±rmadan da karÅŸÄ±na çÄ±kar korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kÄ±rÄ±lÄ±rsa kalp yenisini inÅŸa eder." Arda Turan'Ä±n adÄ±, AslÄ±han DoÄŸan'la iliÅŸkisini noktaladÄ±ktan sonra Didem Soydan ve Yasmin Erbil'le anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DoÄŸan'Ä±n da o dedikodular nedeniyle bu paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.