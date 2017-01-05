Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/01/2017 10:05

Sarp LeventoÄŸlu Birce Akalay Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu


3 yÄ±l Ã¶nce evlenen Sarp LeventoÄŸlu ve Birce Akalay'Ä±n evlilikleri Ã§Ä±tÄ±rdamaya baÅŸladÄ±. LeventoÄŸlu'nun DatÃ§a kaÃ§amaÄŸÄ± nedeniyle boÅŸanma kararÄ± alan Ã§ift, boÅŸanma taleplerini avukatlarÄ±na bildirdi.

Sarp LeventoÄŸlu-Birce Akalay çiftinin 3 yÄ±llÄ±k evliliklerini bitirme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncunun Datça'da ünlü bir oyuncuyla yaptÄ±ÄŸÄ± kaçamak çÄ±ktÄ±.Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; son dönemde boÅŸanacaklarÄ±na dair haberlerle gündemde olan ve iddialarÄ± her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp LeventoÄŸlu çiftinin evliÄŸiliÄŸinde sona gelindi. Ä°kili, önceki gün boÅŸanmak üzere avukatlarÄ±na vekalet verdi.

KAÇAMAK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

AyrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Datça kaçamaÄŸÄ± çÄ±ktÄ±. LeventoÄŸlu, geçtiÄŸimiz yaz eÅŸiyle de kÄ±sa süreli bir tatil yaptÄ±ÄŸÄ± Datça'da kalbini, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla magazin sayfalarÄ±nÄ± süsleyen ünlü bir oyuncuya kaptÄ±rdÄ±.

"YOKSA GÖRÜÅžEMEZDÄ°K"

'Küçük AÄŸa' dizisinin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ± evlilikle sonuçlanan Sarp LevendoÄŸlu ile Birce Akalay'Ä±n, dizi bittikten sonra baÅŸlayan farklÄ± projeleri nedeniyle evlilik hayatlarÄ± zora girdi. LevendoÄŸlu, yeni evlendiklerinde aynÄ± dizide çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n avantajÄ±nÄ±, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ, baÅŸka bir sektörde çalÄ±ÅŸan insanÄ±n anlayamayacaÄŸÄ± zorluklarÄ± olan bir meslek. KarÄ±mla çalÄ±ÅŸÄ±yor olmaktan çok mutluyum. Yoksa görüÅŸemezdik herhalde" ÅŸeklinde anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ãœmit Erdim Seda Ã‡Ä±nar Ã§ifti evleniyor mu

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AslÄ±han DoÄŸan'dan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran paylaÅŸÄ±m

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