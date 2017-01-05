Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/01/2017 10:05

Asena Atalay eski eÅŸinin evlilik haberini sunmak istemediÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ±na iletti


Asena Atalay 6 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin ardÄ±ndan ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Caner Erkin'in ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile evlenmesini Ã¼zerine yapÄ±lan haberi programda sunmak istemediÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ±na bildirdi.

Eski eÅŸi Caner Erkin'in evlendiÄŸi saatlerde yaptÄ±ÄŸÄ± 'oyun' paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkatleri üzerine çeken Asena Atalay sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± magazin programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ±na ilginç bir taleple gitti. Caner Erkin ile Åžükran OvalÄ±'nÄ±n Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da nikah masasÄ±na oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler ünlü futbolcunun eski eÅŸi Asena Atalay'a çevrilmiÅŸti. SessizliÄŸe bürünen Atalay, yakÄ±nlarÄ±na "OÄŸlumun babasÄ±nÄ±n mutlu olmasÄ±nÄ± isterim" derken, sunucusu olduÄŸu programda ise eski eÅŸinin evlilik haberini sunmak istemedi.

"MAGAZÄ°N TURUNUN Ä°ÇÄ°NDE OLABÄ°LÄ°R AMA…"

YapÄ±mcÄ±sÄ± Bes YapÄ±m'a "Benden bunu istemeyin. Caner'in haberini anons etmem" diyen Atalay'Ä±n "Evlilik haberi gerekirse magazin turunun içinde olsun ama ben sunmam" dediÄŸi öÄŸrenildi. Caner Erkin ile 6 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini geçen yÄ±l ocakta bitiren Asena Atalay, ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± röportajda "Caner'in aÅŸk haberini sunmam" demiÅŸti.

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