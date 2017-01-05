Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/01/2017 10:48

Ãœmit Erdim Seda Ã‡Ä±nar Ã§ifti evleniyor mu


Ãœmit Erdim, sevgilisi Seda Ã‡Ä±nar'a yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi sosyal medya Ã¼zerinden 'Ben olsam benimle evlenirdim' mesajÄ± attÄ±. Seda Ã‡Ä±nar'Ä±n da teklife "evet" cevabÄ± vermesi Ã¼zerine ikilinin yazÄ±n nikah masasÄ±na oturmasÄ± bekleniyor.

Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir beraber olduÄŸu sevgilisi Seda ÇÄ±nar'a ilginç bir evlilik teklifinde bulundu. ÇÄ±nar teklife 'Evet' cevabÄ±nÄ± verdi. Ümit Erdim 1 yÄ±lda 45 kilo verip 142'den 97 kiloya düÅŸmüÅŸtü. Eylül 2015'te Seda ÇÄ±nar ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlayan Ümit Erdim sevgilisine yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi evlilik teklif etti. Setler dÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± zamanda araba yarÄ±ÅŸlarÄ±nda da boy gösteren Ümit Erdim'in adÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±llarda Asuman Krause ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla duyulmuÅŸtu. Erdim, bu iliÅŸki bittikten sonra büyük bir deÄŸiÅŸim geçirmiÅŸ ve bir yÄ±l içerisinde 45 kilo vererek haber olmuÅŸtu. Oyuncu bir süredir birlikte olduÄŸu Seda ÇÄ±nar'a, sosyal medya üzerinden 'Ben olsam benimle evlenirdim' mesajÄ± attÄ±. Seda ÇÄ±nar 'Ben olsam 'evet' derdim' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Ä°kili bu yaz nikâh masasÄ±na oturacak.

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