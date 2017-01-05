Fahriye Evcen Burak Ã–zÃ§ivit Ã§ifti ne zaman evleniyor

Fahriye Evcen ile 3 yÄ±ldÄ±r iliÅŸki yaÅŸayan Burak Ã–zÃ§ivit, evlenme teklifini etti.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'le yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r aÅŸk yaÅŸayan Burak Özçivit, adÄ±m adÄ±m evliliÄŸe doÄŸru ilerliyor... GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n Haziran ayÄ±nda Avrupa turuna çÄ±kan çift, Fahriye Evcen'in Almanya'nÄ±n Solingen kentinde yaÅŸayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüÅŸtü. Sevgilisinin ailesinden ilk onayÄ± alan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, Evcen'in 32. yaÅŸ gününde organize ettiÄŸi doÄŸum günü partisinde ise kendisi için en güzel hediye olan aÅŸkÄ±na evlenme teklif etti. Teklif karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Evcen'den 'evet' yanÄ±tÄ±nÄ± alan Özçivit, her ÅŸeyin Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir ÅŸekilde ilerlemesi için de Evcen Ailesi'nin kapÄ±sÄ±nÄ± ikinci kez çaldÄ±.

Bu yaz evlenmek istiyorlar

Yeni yÄ±l tatilini fÄ±rsat bilen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, düÄŸün tarihini belirlemek için düÄŸmeye bastÄ± ve sevgilisiyle birlikte Almanya'nÄ±n yolunu tuttu. Evcen'in annesi ve babasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÄ±z kardeÅŸleriyle de görüÅŸen Özçivit'in yakÄ±n çevresinden alÄ±nan bilgiye göre oyuncu, bu yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda düÄŸün yapmak istediÄŸini söyledi. Bu kararÄ± aÅŸkÄ±nÄ±n ailesi tarafÄ±ndan onaylanan oyuncunun, en yakÄ±n zamanda annesi Ceyhan Özçivit'le babasÄ± Bülent Özçivit'i alÄ±p Fahriye Evcen'i ailesinden isteyeceÄŸi öÄŸrenildi. Güzel oyuncunun anne ve babasÄ±yla düÄŸün detaylarÄ±yla ilgili görüÅŸen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncunun Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere 2 farklÄ± düÄŸün yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸulanlar arasÄ±nda…

Reklam teklifi yaÄŸÄ±yor

Özel hayatÄ±nda mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilen Fahriye Evcen, ÅŸu sÄ±ralar oyunculukta da ayrÄ± bir heyecan yaÅŸÄ±yor. 12 Ocak PerÅŸembe günü saat 20.00'de atv ekranlarÄ±nda izleyicisiyle buluÅŸacak olan 'Ölene Kadar' dizisinde baÅŸrolleri Engin Akyürek, Sarp LevendoÄŸlu ve Gülcan Arslan'la paylaÅŸacak olan güzel oyuncu, OrtadoÄŸu'dan da çok sayÄ±da reklam teklifleri alÄ±yor.