RÃ¼zgar ErkoÃ§lar'dan Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

Ameliyatla cinsiyetine deÄŸiÅŸtiren RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili defalarca aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan KalmasÄ±n' adlÄ± magazin programÄ±na katÄ±lan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatÄ±na dair çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±. Bir dizi ameliyatla cinsiyet deÄŸiÅŸtiren 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 4 aydÄ±r güzel bir hanÄ±mefendi ile birlikte olduÄŸunu ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan çok kÄ±skanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha önceki iliÅŸkilerinde defalarca aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Erkoçlar, "OnlarÄ± Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.