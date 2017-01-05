Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/01/2017 19:20

RÃ¼zgar ErkoÃ§lar'dan Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama


Ameliyatla cinsiyetine deÄŸiÅŸtiren RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili defalarca aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan KalmasÄ±n' adlÄ± magazin programÄ±na katÄ±lan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatÄ±na dair çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±. Bir dizi ameliyatla cinsiyet deÄŸiÅŸtiren 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 4 aydÄ±r güzel bir hanÄ±mefendi ile birlikte olduÄŸunu ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan çok kÄ±skanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha önceki iliÅŸkilerinde defalarca aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Erkoçlar, "OnlarÄ± Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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