Burak YÄ±lmaz'Ä±n yeni sevgilisi model Irmak Atuk mu

ÃœnlÃ¼ futbolcu Burak YÄ±lmaz yine aÅŸk avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rkiye'ye tatil iÃ§in gelen futbolcu, Ã¼nlÃ¼ model Irak Atuk ile birlikte objektiflere yakalandÄ±.

Kariyerini Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz, tatil için geldiÄŸi Türkiye'de aÅŸk fÄ±rtÄ±nasÄ± estirdi. Çin liginin tatile girmesiyle geçtiÄŸimiz ay soluÄŸu Ä°stanbul'da alan ünlü futbolcunun adÄ± 2 hafta boyunca sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve AslÄ±ÅŸah Alkoçlar'la anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±z futbolcu, önceki gün Çin'e geri dönse de yeni bir dedikoduyu da ardÄ±nda bÄ±raktÄ±.

BOÅžANMAK Ä°ÇÄ°N GÜN SAYIYOR

2 yÄ±llÄ±k eÅŸi ve kÄ±zlarÄ± NazlÄ± ile Derin'in annesi Ä°stem YÄ±lmaz'dan boÅŸanmak için gün sayan ünlü futbolcu, iddiaya göre güzel model Irmak Atuk'la geçtiÄŸimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda yakÄ±nlaÅŸtÄ±.

SABAHA KADAR SAMÄ°MÄ° SOHBET

AdlarÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda da aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸan ikilinin mekanda geç saatlere dek samimi ÅŸekilde sohbet ettiÄŸi öÄŸrenildi. ZamanÄ±n nasÄ±l geçtiÄŸini anlamayan çiftin yaklaÅŸÄ±k 3 saat sohbet ettikten sonra sabaha karÅŸÄ± 04.00'te mekandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸulanlar arasÄ±nda…Ä°stanbul'a geldiÄŸi günden bu yana adÄ± birçok ünlü güzelle yazÄ±lan yÄ±ldÄ±z futbolcunun çapkÄ±nlÄ±k maceralarÄ± bitecekmiÅŸ gibi görünmüyor. Bu arada BarcelonalÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcu Arda Turan'la da geçtiÄŸimiz hafta bir mekanda bir araya gelen Irmak Atuk'un YÄ±lmaz'la yaptÄ±ÄŸÄ± kaçamaÄŸÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± ise "Ünlü model, yakÄ±n dostlar Arda Turan'la Burak YÄ±lmaz'Ä± birbirine düÅŸürecek" esprisi yaptÄ±rdÄ±.

1 AYDA 3 GÜZELLE

Burak YÄ±lmaz'Ä±n adÄ± evli olmasÄ±na raÄŸmen sürekli aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yor. AslÄ±ÅŸah Alkoçlar ve Ceylan Çapa ile adÄ± anÄ±lan futbolcu, geçtiÄŸimiz günlerde Irmak Atuk'la yakÄ±nlaÅŸtÄ±.

RAHATSIZ OLMUÅžLARDI

Sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve AslÄ±ÅŸah Alkoçlar, adlarÄ±nÄ±n Burak YÄ±lmaz'la anÄ±lmasÄ±ndan rahatsÄ±z olmuÅŸtu.