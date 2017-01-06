Caner'e gelen son talip bakÄ±n kimin eski eÅŸi Ã§Ä±ktÄ±

Taliplerini arayan Caner'e gelen son talibi GÃ¼lbin Vardar, Yeliz YeÅŸilmen'in kocasÄ±nÄ±n eski eÅŸi Ã§Ä±ktÄ±.

Esra Erol'da taliplerini arayan Caner'e gelen son isim herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. GüzelliÄŸi ve kendine olan güveni ile dikkatleri üzerine çeken Gülbin Vardar, Yeliz YeÅŸilmen'in kocasÄ±nÄ±n eski eÅŸi çÄ±ktÄ±. Bundan haberi olmayan Caner ise kriterlerine uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek Gülbin Vardar'Ä±n Ä±srarlÄ± çay isteÄŸini reddetti.

"EÅžÄ°M BENÄ° ÖLDÜRECEK" DEMÄ°ÅžTÄ°

Bir dönem önce Adana'da eski eÅŸinin oturduÄŸu sitenin kapÄ±sÄ±nda sinir krizi geçiren Gülbin Vardar, dikkatleri üzerine çekmiÅŸti. O dönemde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ciddi tehditler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gülbin Vardar, velayet davasÄ±nÄ± kazanmasÄ± halinde eski eÅŸi tarafÄ±ndan öldürüleceÄŸini iddia etmiÅŸ, bunun sorumlusu olarak da Yeliz YeÅŸilmen'i göstermiÅŸti.