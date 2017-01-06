Mustafa ErdoÄŸan'Ä±n evlenmeden birlikte yaÅŸama fikrine GÃ¼lben Ergen ne dedi

GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan, Ergen'e evlenmeden birlikte yaÅŸama teklifi sundu.

Erhan Çelik'le iki yÄ±l süren evliliÄŸini geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n son günlerinde bitiren Gülben Ergen hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Ergen'in biten evliliÄŸinin perde arkasÄ±nda Mustafa ErdoÄŸan'Ä±n aile üzerinden bir türlü eksilmeyen varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iddia ediliyordu.

"EVLENMEMÄ°ZE GEREK YOK, BERABER OLABÄ°LÄ°RÄ°Z"

Renkli Sayfalar programÄ±nda dillendirilen yeni bir iddiaya göreyse Mustafa ErdoÄŸan, Gülben Ergen'in evine yerleÅŸme dileÄŸini belirterek "Evlenmemize gerek yok çocuklarÄ±n mutlu olmasÄ± adÄ±na 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz" ÅŸeklinde bir teklifte bulundu. Ancak Gülben Ergen'in samimiyeti bu kadar hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilerletmek konusunda çok sÄ±cak olmadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.