Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/01/2017 16:42

Mustafa ErdoÄŸan'Ä±n evlenmeden birlikte yaÅŸama fikrine GÃ¼lben Ergen ne dedi


GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan, Ergen'e evlenmeden birlikte yaÅŸama teklifi sundu.

Erhan Çelik'le iki yÄ±l süren evliliÄŸini geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n son günlerinde bitiren Gülben Ergen hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Ergen'in biten evliliÄŸinin perde arkasÄ±nda Mustafa ErdoÄŸan'Ä±n aile üzerinden bir türlü eksilmeyen varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iddia ediliyordu.

"EVLENMEMÄ°ZE GEREK YOK, BERABER OLABÄ°LÄ°RÄ°Z"

Renkli Sayfalar programÄ±nda dillendirilen yeni bir iddiaya göreyse Mustafa ErdoÄŸan, Gülben Ergen'in evine yerleÅŸme dileÄŸini belirterek "Evlenmemize gerek yok çocuklarÄ±n mutlu olmasÄ± adÄ±na 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz" ÅŸeklinde bir teklifte bulundu. Ancak Gülben Ergen'in samimiyeti bu kadar hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilerletmek konusunda çok sÄ±cak olmadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ÅŸte Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§iftinin boÅŸanma sebebi

Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§ifti, LevendoÄŸlu'nun DatÃ§a'da gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Derya Åžensoy'a kaptÄ±rmasÄ± sonucu boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.


Arda Kural sevenlerini Ã§ok korkuttu

Psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra ekranlara geri dÃ¶nmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan oyuncu Arda Kural'Ä±n evinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.


Caner'e gelen son talip bakÄ±n kimin eski eÅŸi Ã§Ä±ktÄ±

Taliplerini arayan Caner'e gelen son talibi GÃ¼lbin Vardar, Yeliz YeÅŸilmen'in kocasÄ±nÄ±n eski eÅŸi Ã§Ä±ktÄ±.