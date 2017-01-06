Arda Kural sevenlerini Ã§ok korkuttu

Psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra ekranlara geri dÃ¶nmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan oyuncu Arda Kural'Ä±n evinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

GeçirdiÄŸi psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bÄ±rakan ünlü oyuncu Arda Kural, sevenlerini korkuttu.Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programÄ±nda yer alan habere göre; Arda Kural'Ä±n evinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Elinin ve ayaÄŸÄ±nÄ±n bazÄ± bölgeleri yanan Arda Kural'Ä±n, kazayÄ± ucuz atlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural ekrana dönmek için kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸ ve imaj deÄŸiÅŸikliÄŸi için saç ektirmiÅŸti.