Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/01/2017 16:56

Arda Kural sevenlerini Ã§ok korkuttu


Psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra ekranlara geri dÃ¶nmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan oyuncu Arda Kural'Ä±n evinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

GeçirdiÄŸi psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bÄ±rakan ünlü oyuncu Arda Kural, sevenlerini korkuttu.Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programÄ±nda yer alan habere göre; Arda Kural'Ä±n evinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Elinin ve ayaÄŸÄ±nÄ±n bazÄ± bölgeleri yanan Arda Kural'Ä±n, kazayÄ± ucuz atlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural ekrana dönmek için kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸ ve imaj deÄŸiÅŸikliÄŸi için saç ektirmiÅŸti.

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