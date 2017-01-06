Ä°ÅŸte Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§iftinin boÅŸanma sebebi

Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§ifti, LevendoÄŸlu'nun DatÃ§a'da gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Derya Åžensoy'a kaptÄ±rmasÄ± sonucu boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.

'Küçük AÄŸa' dizisinin çekimlerinde yakÄ±nlaÅŸan ve 2014 yÄ±lÄ±nda da evlenen Birce Akalay ile Sarp LevendoÄŸlu boÅŸanma kararÄ± aldÄ±. Akalay, önceki gün arkadaÅŸ grubuyla Karaköy Mana'da yemekteydi.Bir süre önce LevendoÄŸlu'na ait tüm fotoÄŸraflarÄ± Instagram hesabÄ±ndan silen ünlü oyuncunun alyansÄ±nÄ± da çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± fark edildi. Akalay, boÅŸanma haberleriyle ilgili soruyu "SöyleyeceÄŸim tek ÅŸey iyi akÅŸamlar" diyerek yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

AYRILIK NEDENÄ° DERYA MI?

Birce Akalay ve Sarp LevendoÄŸlu'nun evliliÄŸini ihanetin bitirdiÄŸi iddia edildi. Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiye göre LevendoÄŸlu, Akalay'la baÅŸrolü paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "DeliormanlÄ±" filminde eÅŸini oynayan Derya Åžensoy'la çekimler sÄ±rasÄ±nda yakÄ±nlÄ±k kurdu.

YENÄ° AÅžKA YELKEN AÇTILAR

EÅŸi Ä°stanbul'da dizi çekerken yaz aylarÄ±nÄ± Datça'da geçiren LevendoÄŸlu, o dönem Åžensoy'la samimiyetini daha da ilerletti. Ve ikili kÄ±sa süre içinde yeni bir aÅŸka yelken açtÄ±. Daha önce haklarÄ±nda birkaç kez ayrÄ±lacaklarÄ±na dair haberler çÄ±kan Birce Akalay ve Sarp LevendoÄŸlu'nun evliliÄŸi, bu yeni aÅŸkla birlikte çÄ±kmaz yola girdi. Çift, geçtiÄŸimiz günlerde boÅŸanmak üzere avukatlarÄ±yla görüÅŸüp vekâlet verdi.