Ä°lhan MansÄ±z'a bÃ¼yÃ¼k ÅŸok sevgilisini kÄ±zÄ± diye haber yaptÄ±lar

ZamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± sevgilisi ve kÄ±zÄ±yla geÃ§iren eski futbolcu Ä°lhan MansÄ±z 'Ä±n sevgilisini kÄ±zÄ± diye servis ettiler.

Eski futbolcu Ä°lhan MansÄ±z, Survivor öncesi vaktinin tamamÄ±nÄ± kÄ±zÄ± ve sevgilisine ayÄ±rÄ±yor. BazÄ± internet sitelerinde 2017 Survivor Ünlüler takÄ±mÄ±nda yer alan eski futbolcu Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n sarÄ±ÅŸÄ±n - mavi gözlü bir güzelle fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±.

SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° KIZI DÄ°YE VERDÄ°LER

Haber "Ä°ÅŸte Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n kÄ±zÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verildi. Ancak söz konusu hanÄ±mefendi Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± deÄŸil, sevgilisi Celina çÄ±ktÄ±.

VAKTÄ°NÄ°N TAMAMINI SEVGÄ°LÄ°SÄ° VE KIZINA AYIRIYOR

Adaya gitmesine sayÄ±lÄ± günler kalan MansÄ±z, vaktinin tamamÄ±nÄ± sevgilisi ve kÄ±zÄ± ile geçiriyor. Ä°lhan MansÄ±z, çektiÄŸi romantik fotoÄŸraflarÄ± da sÄ±k sÄ±k Instagram sayfasÄ±nda takipçileri ile paylaÅŸÄ±yor.