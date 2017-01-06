Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/01/2017 21:05

Ä°lhan MansÄ±z'a bÃ¼yÃ¼k ÅŸok sevgilisini kÄ±zÄ± diye haber yaptÄ±lar


ZamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± sevgilisi ve kÄ±zÄ±yla geÃ§iren eski futbolcu Ä°lhan MansÄ±z 'Ä±n sevgilisini kÄ±zÄ± diye servis ettiler.

Eski futbolcu Ä°lhan MansÄ±z, Survivor öncesi vaktinin tamamÄ±nÄ± kÄ±zÄ± ve sevgilisine ayÄ±rÄ±yor. BazÄ± internet sitelerinde 2017 Survivor Ünlüler takÄ±mÄ±nda yer alan eski futbolcu Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n sarÄ±ÅŸÄ±n - mavi gözlü bir güzelle fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±.

SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° KIZI DÄ°YE VERDÄ°LER

Haber "Ä°ÅŸte Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n kÄ±zÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verildi. Ancak söz konusu hanÄ±mefendi Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± deÄŸil, sevgilisi Celina çÄ±ktÄ±.

VAKTÄ°NÄ°N TAMAMINI SEVGÄ°LÄ°SÄ° VE KIZINA AYIRIYOR

Adaya gitmesine sayÄ±lÄ± günler kalan MansÄ±z, vaktinin tamamÄ±nÄ± sevgilisi ve kÄ±zÄ± ile geçiriyor. Ä°lhan MansÄ±z, çektiÄŸi romantik fotoÄŸraflarÄ± da sÄ±k sÄ±k Instagram sayfasÄ±nda takipçileri ile paylaÅŸÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ÅŸte Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§iftinin boÅŸanma sebebi

Birce Akalay Sarp LevendoÄŸlu Ã§ifti, LevendoÄŸlu'nun DatÃ§a'da gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Derya Åžensoy'a kaptÄ±rmasÄ± sonucu boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.


Arda Kural sevenlerini Ã§ok korkuttu

Psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra ekranlara geri dÃ¶nmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan oyuncu Arda Kural'Ä±n evinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.


Mustafa ErdoÄŸan'Ä±n evlenmeden birlikte yaÅŸama fikrine GÃ¼lben Ergen ne dedi

GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan, Ergen'e evlenmeden birlikte yaÅŸama teklifi sundu.