Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/01/2017 10:29

ÃœnlÃ¼ kozmetik ÅŸirketi reklam filminde bakÄ±n hangi ismi oynatacak


ÃœnlÃ¼ kozmetik firmasÄ± Maybelline, yeni Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ tanÄ±tacaÄŸÄ± reklam filminde gÃ¼zellik danÄ±ÅŸmanÄ± Manny Guiterrez'i oynatacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Maybelline'in reklam yüzü olacak ilk erkek olan Guiterrez seçilmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle 'çok onore olduÄŸunu ve heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söyledi.Guiterrez makyajÄ±n 'cinsiyetsiz' olduÄŸuna ve kurallarÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Guiterrez'e göre, erkekler de kozmetiÄŸi kadÄ±nlar kadar hak ediyor.

AKIMIN BÄ°R PARÇASI OLARAK KABUL EDÄ°LÄ°YOR

Guiterrez'in Maybelline'in reklam yüzü olarak seçilmesi, kozmetik endüstrisinde gözlenen erkeklere hitap etme akÄ±mÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak kabul ediliyor.Söz gelimi, ABD'li kozmetik ÅŸirketi Covergirl reklam kampanyalarÄ± için James Charles isimli bir erkekle anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Ä°talyan moda devi Giorgio Armani hem kadÄ±nlar hem de erkekler için olan bir dudak bakÄ±m kremi piyasaya sürmüÅŸtü.

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