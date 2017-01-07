Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/01/2017 10:39

O dizinin Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ± Belgrad OrmanÄ±'nda mahsur kaldÄ±


Ä°Ã§erde dizisinin oyuncularÄ± Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolda mahsur kalÄ±nca, AKUT ekipleriyle sosyal medyadan iletiÅŸime geÃ§erek yardÄ±m bekledi.

Günlerdir beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'u fena vurdu. Beyaz esareti yaÅŸayan ÅŸehirde araçlar yollarda kaldÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksaklÄ±klar yaÅŸandÄ±. Çekimler için Belgrad ormanÄ±na giden 'Ä°çerde' ekibi de kardan nasibini aldÄ±. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

DÄ°ZÄ°NÄ°N COÅžKUNU DUYURDU

Dizide CoÅŸkun karakterine hayat veren Nebil SayÄ±n, ekibin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluÄŸu facebook hesabÄ±ndan duyurdu.Nebil SayÄ±n sayfasÄ±na "80 kiÅŸi, 20 araç, 8 saattir Belgrad OrmanÄ±'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandÄ±, yakÄ±tÄ±mÄ±z bitiyor." notunu düÅŸtü.

"BEKLEMEDEYÄ°Z"

SayÄ±n son durumu ise "ArkadaÅŸlar ÅŸu an AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapÄ±yorlar. DolayÄ±sÄ±yla artÄ±k onlarÄ± aramanÄ±n anlamÄ± yok. Fakat bize ulaÅŸamÄ±yorlar. Beklemedeyiz, haber vereceÄŸim" sözleriyle anlattÄ±.Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'Ä°çerde' ekibi için yardÄ±m istedi. Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasÄ±ndan mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu.

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