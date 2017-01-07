Ã–zcan Deniz'in iÅŸte yeni Ä°stanbullu gelini

Ã–zcan Deniz "Ä°stanbullu Gelin" dizisinde AslÄ± Enver ile Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini dizi yapÄ±mcÄ±sÄ±na belirtmesi Ã¼zerine olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸ aldÄ±.

SinemanÄ±n üretken yönetmeni Özcan Deniz, bu sefer televizyon ekranlarÄ±nda 'Ä°stanbullu Gelin' dizisiyle karÅŸÄ±mÄ±zda olacak.'Öteki Taraf' filminde Meryem Uzerli ve AslÄ± Enver ile birlikte çekimleri tamamlayan Özcan Deniz, sette AslÄ± Enver'in çok uyumlu olduÄŸunu ve ÅŸikayet etmediÄŸini görünce dizisinin yapÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± aradÄ±. Dizide de AslÄ± Enver ile çalÄ±ÅŸmak istediÄŸini yapÄ±m ÅŸirketine ileten Özcan Deniz, karÅŸÄ± taraftan olumlu yanÄ±t aldÄ±.

ÇEKÄ°MLER BAÅžLADI

Senaryoyu gören AslÄ± Enver de rolü kabul etti. Ä°lk olarak beyazperde izleyicisinin karÅŸÄ±sÄ±na birlikte çÄ±kacak olan ikili ardÄ±ndan dizi için yeniden sete girdi ve önceki gün çekimlere baÅŸladÄ±lar.Özcan Deniz ve AslÄ± Enver, kafede gerçekleÅŸtirilen çekimlerde uyumlarÄ± ve neÅŸeli tavÄ±rlarÄ± ile dikkati çektiler. Ä°kili, çekim aralarÄ±nda objektiflere gülümseyerek, poz vermeyi ihmal etmediler.

Ä°STANBULLU GELÄ°N DÄ°ZÄ°SÄ°NÄ°N KONUSU

Bursa'nÄ±n güçlü ve köklü bir ailesinin etrafÄ±nda geliÅŸen bir aÅŸk hikayesini konu alan 'Ä°stanbullu Gelin' dizisi, gerçek bir hayattan esinlenildi. Projenin yönetmen koltuÄŸunda Zeynep Günay Tan ve Deniz KoloÅŸ oturuyor. Senaryousunu Ali AydÄ±n, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise O3 Medya'nÄ±n üstlendiÄŸi dizi yakÄ±nda ekrana gelecek.