Aleyna Tilki'den flaÅŸ terÃ¶r aÃ§Ä±klamasÄ±

Son dönemlerde yıldızı parlayan şarkıcı Aleyna Tilki, "İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum ! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! " diye sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Emrah Karaduman’la birlikte çıkardığı ‘Cevapsız Çınlama’ isimli klibiyle 2016’ya damga vuran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaşanan son olaylar hakkında açıklama yaptı.Aleyna Tilki, ülkemizde yaşanan olaylar sitem etti.Sadece izlemekle kaldığını belirten ünlü isim uzunca bir yazıyla açıklamasını yaptı. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu “İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum ! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!”