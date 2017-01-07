Aleyna Tilki'den flaÅŸ terÃ¶r aÃ§Ä±klamasÄ±

Son dÃ¶nemlerde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki, "Ä°nsanlar Ã¶lmesin diye kalemi elime her alÄ±ÅŸÄ±mda utanÄ±yorum ! Ne basit, ne kadar lÃ¼ks yaÅŸÄ±yorum! " diye sosyal medyadan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Emrah Karaduman’la birlikte çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ‘CevapsÄ±z ÇÄ±nlama’ isimli klibiyle 2016’ya damga vuran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabÄ±ndan yaÅŸanan son olaylar hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±.Aleyna Tilki, ülkemizde yaÅŸanan olaylar sitem etti.Sadece izlemekle kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ünlü isim uzunca bir yazÄ±yla açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Aleyna Tilki sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamada bulundu “Ä°nsanlar ölmesin diye kalemi elime her alÄ±ÅŸÄ±mda utanÄ±yorum ! Ne basit, ne kadar lüks yaÅŸÄ±yorum! UtanÄ±yorum, her ÅŸeyi sadece izlemekten. Ä°nsanlÄ±k için savaÅŸamayacak kadar küçük oluÅŸumdan. UtanÄ±yorum, her güzelliÄŸi katleden, vicdan katillerinden! Bir barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸatmadÄ±n Dünya!”