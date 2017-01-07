Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/01/2017 19:34

Evlilik kararÄ± alan Dilan Ã‡Ä±tak Levent DÃ¶rter Ã§ifti ayrÄ±lÄ±yor mu


Ä°brahim TatlÄ±ses'in kÄ±zÄ± Dilan Ã‡Ä±tak ile 1 ay Ã¶nce evlilik kararÄ± alan Levent DÃ¶rter, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda seyir halindeki arabada kavga etti. Kavga sonucu Ã‡Ä±tak, arabadan hÄ±zla indi.

Ä°brahim TatlÄ±ses'in yÄ±llar sonra kabul ettiÄŸi kÄ±zÄ± Dilan ÇÄ±tak, kendisi gibi ÅŸarkÄ±cÄ± olan 1.5 yÄ±llÄ±k sevgilisi Levent Dörter'den sürpriz bir evlilik teklifi almÄ±ÅŸtÄ±. Sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lan görüntülerde mutluluÄŸu gözlerinden okunan Dilan ÇÄ±tak, bu tekliften 1 ay sonra Levent Dörter ile kavga ederken görüntülendi.

ÖFKEYLE TERK ETTÄ°

Dilan ÇÄ±tak ve Levent Dörter çifti NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektiflere yakalandÄ±. Bir otomobilin içinde seyir halinde olan çiftin tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü. Birkaç dakika devam eden tartÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda ÇÄ±tak öfkeyle otomobilden indi, Dörter de son sürat oradan uzaklaÅŸtÄ±. Bir süre sakinleÅŸebilmek için kaldÄ±rÄ±mda bekleyen ÅŸarkÄ±cÄ±, daha sonra telefon açÄ±p sevgilisini geri çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°kilinin NiÅŸantaÅŸÄ± turu da baÅŸlamadan bitmiÅŸ oldu.

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