Ece Erken sevenlerini Ã§ok korkuttu

Ece Erken, gÄ±da zehirlenmesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bugÃ¼nkÃ¼ programÄ±na Ã§Ä±kamadÄ±.

AÄŸÄ±r rahatsÄ±zlÄ±k geçiren ve dün geceden itibaren sabahlara kadar acÄ± çeken Ece Erken sevenlerini korkuttu. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mücadeleyi sosyal medyadan anlatan Erken, kendisine destek olanlara teÅŸekkür etti. Ece Erken, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Dün akÅŸam 21:00'den beri ÅŸiÅŸkinlik, gaz, sonrasÄ±nda ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanala gelip yayÄ±na çÄ±kacaktÄ±m ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansÄ±tmamak hem de sizi üzmemek için yayÄ±nÄ± sunmasÄ± için Halit hocamdan rica ettim. Allah razÄ± kÄ±rmadÄ± beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. SalÄ± günü yayÄ±nda görüÅŸmek üzere" ifadelerini kullandÄ±.

"ÇOK ÅžÜKÜR TOPARLADIM"

AliÅŸan, Mustafa Ceceli, Esra Erol gibi isimlerin haberi alÄ±nca kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ece Erken, "MesajlarÄ±yla beni yalnÄ±z bÄ±rakmayan sizlere çok ama çok teÅŸekkür ederim, aÄŸÄ±r rahÄ±tsÄ±zlÄ±k geçirmeme raÄŸmen, 1 günde çok ÅŸükür toparladÄ±m sayÄ±lÄ±r. Duygusal olur ya insan hastalanÄ±nca...teÅŸekkür edesim geldi" dedi.