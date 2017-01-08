Hayran olduÄŸu Ã§izgi film karakterini dÃ¶nÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in 18'inci kez ameliyat masasÄ±na yatacak

ABD'li Pixie Fox, Ã§izgi film karakteri sevdiÄŸi Ã§izgi film karakterine dÃ¶nÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in ikinci kez Ä°stanbul'a geldi.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaz ayÄ±nda 18. ameliyatÄ±nÄ± yaptÄ±rmak üzere ülkemize gelen Pixie Fox ile bir röportaj gerçekleÅŸtirmiÅŸ ve onun aÄŸzÄ±ndan geçirdiÄŸi operasyonlarla ilgili son derece dikkat çekici detaylara ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. "Dört kez burun estetiÄŸi, dört kez meme büyütme, bir sürü dudaÄŸÄ±ma yaÄŸ transferi, özellikle kalçalarÄ±m için altÄ± kez operasyon geçirdim. Öyle ki, organlarÄ±mÄ±n yerleri deÄŸiÅŸti sonunda" ÅŸeklinde bir açÄ±klamaya da imza atan Fox için görünen o ki bu operasyonlar bir tutku haline gelmiÅŸ.

GÄ°ZLÄ°LÄ°K Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE Ä°STANBUL'A GELDÄ°

Büyük hayranlÄ±k beslediÄŸi çizgi film karakteri Jessica Rabbit'e benzemek için saÄŸ ve sol toplam 6 adet kaburgasÄ±nÄ± aldÄ±rdÄ±. Bu operasyon sayesinde bel çevresi ölçüsünü 40 cm'e indirdi. Son olarak göz rengini deÄŸiÅŸtirme kararÄ± verip, gözlerine çizgi filmlerdeki canlÄ± mavi renginde implant taktÄ±rdÄ±. Toplamda 18 adet estetik cerrahi ameliyatÄ± oldu. Ä°sveç asÄ±llÄ± modelin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± operasyonlar arasÄ±nda kaburga aldÄ±rma, meme büyütme, dudaÄŸa yaÄŸ transferi, burun estetiÄŸi de bulunuyor. Åžimdi ise Ä°stanbul'da ünlü bir otelde yer ayÄ±rtan ve bunu herkesten gizleyen model Pixie Fox, 19. kez bÄ±çak altÄ±na yatmak için yine Türkiye'yi tercih etti.

145 BÄ°N DOLAR HARCADI

Model Pixie, 26 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen, ÅŸimdiden 18 kez bÄ±çak altÄ±na yatmÄ±ÅŸ. Yeni bir operasyon için yine ülkemize gelen Pixie Fox, sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlayan fiziÄŸiyle de dikkat çekiyor. Göz rengini parlak maviye çevirmek uÄŸruna Hindistan'a giden Fox'un bu operasyonlar için ÅŸimdiye kadar 145 bin dolar harcamÄ±ÅŸ.

Ä°ÅžTE PIXIE FOX'UN GEÇEN HAZÄ°RAN AYINDA EDDA SÖNMEZ'LE YAPTIÄžI O RÖPORTAJ

Åžu hikayeni baÅŸtan anlatÄ±r mÄ±sÄ±n, sen kimsin?

Ben Pixee Fox, 26 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Bir ablam var. Ä°sveç asÄ±llÄ±yÄ±m. Ä°sveç'te çok küçük bir ÅŸehirde büyüdüm. Önceden elektrik teknisyenliÄŸi yapÄ±yordum. Åžu an modelim.

Bugüne kadar kaç operasyon geçirdin?

Bugüne kadar toplam 17 tane estetik operasyon geçirdim. 18'inci operasyon için Ä°stanbul'dayÄ±m. Burada örümcek aÄŸÄ± operasyonu olacaÄŸÄ±m. Bu operasyon cilt yenileme, gerdirme ve kaldÄ±rma ile ilgili oluyor.

Nerede yaÅŸÄ±yorsun?

ABD, Kuzey Carolina'da yaÅŸÄ±yorum ama yakÄ±nda Los Angeles'a taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±m.

Neden insan böyle bir ÅŸeyi tercih eder?

Çünkü en büyük hayalim bir çizgi film karakterine dönüÅŸmek. YaÅŸayan bir çizgi karakter olmak istiyorum.

Vücut ölçülerin nedir?

Åžu anda sahip olduÄŸum vücut ölçülerim 40 santimetre bel, 30J göÄŸüs.

ÇocukluÄŸun nasÄ±ldÄ±?

Ailemle beraber güzel bir çocukluk geçirdim. Köpekler, atlar arasÄ±nda büyüdüm. Çok mutluydum.

Kime benzemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsun?

Bütün bu operasyonlar sonunda kendi çizgi film karakterimi yaratacaÄŸÄ±m. Ä°lk ameliyatÄ±mÄ± 21 yaÅŸÄ±mda oldum. Burun, gözaltÄ± ve göÄŸüs ameliyatlarÄ±ydÄ±…

KaburgalarÄ±nÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± doÄŸru mu?

Evet, kaburgalarÄ±mÄ±n 6'sÄ±nÄ± birden aldÄ±rdÄ±m, bunu yapmaya cesaret eden tek kiÅŸiyim. En son göz rengimi parlak maviye çevirmek için Hindistan'a gittim…

Bu operasyonlara ne kadar harcadÄ±n?

Bütün bu ameliyatlara toplamda 145 bin dolar harcadÄ±m. Ama bu sadece ameliyatlar için ödediÄŸim para. Doktorlara daha fazla ödedim. AyrÄ±ca ailem zengin deÄŸil.

Türkiye'ye ilk defa mÄ± geliyorsun?

Ä°stanbul'a ilk defa geliyorum ama Türkiye'ye ikinci geliÅŸim. Yedi yÄ±l önce tatil için gelmiÅŸtim. Türkiye'yi çok beÄŸeniyorum.

Ailen 26 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±nÄ±n bu kadar çok operasyon geçirmesine tepkili mi?

Ailem önceleri garip karÅŸÄ±ladÄ±. Benim için çok endiÅŸelendiler, üzüldüler. Psikolojik bir sÄ±kÄ±ntÄ±m var diye endiÅŸenlendiler. Åžu an ailem en büyük destekçilerim arasÄ±nda.

Erkek arkadaÅŸÄ±n var mÄ±?

Erkek arkadaÅŸÄ±m yok. Çünkü çok fazla çalÄ±ÅŸÄ±yorum, çok fazla seyahat ediyorum. Bir erkeÄŸe baÄŸlanmam zor.

Daha önce elektrik teknisyeniydin…

Bazen modellik yapÄ±yorum, parti kÄ±zÄ± oluyorum, organizasyonlar düzenliyorum.

Türkiye'de hangi yemeÄŸi beÄŸendin?

Türk yemeklerini denemedim, çünkü ben yemek yemiyorum. Kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m meyve ve sebze küreleri ile besleniyorum. Böyle beslenmem iÅŸimin bir parçasÄ± oldu. AmacÄ±m dünyanÄ±n en ince belli kadÄ±nÄ± olmak.

Estetik operasyonlar devam edecek mi?

Evet, ameliyat olmaya devam edeceÄŸim… Çünkü vücuduma zarar vermediÄŸim sürece, estetik operasyonlarÄ±nÄ± sürdüreceÄŸim.

Ameliyatlardan korkmuyor musun?

HayÄ±r korkmuyorum. Çünkü çok araÅŸtÄ±rÄ±yorum. Ve estetik operasyonlarÄ±mÄ± sadece dünyadaki en iyi doktorlara yaptÄ±rÄ±yorum.

Estetik yaptÄ±rmak isteyen kadÄ±nlara önerilerin var mÄ±?

Estetik operasyonlar kiÅŸinin kendi tercihidir. EÄŸer istiyorsanÄ±z mutlaka yaptÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. Toplum baskÄ±sÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyorum. KiÅŸiler özgür olmalÄ±dÄ±r. EstetiÄŸi seven kiÅŸinin hasta olduÄŸunu düÅŸünmemek gerekir.