Bakan bir kez daha bakÄ±yor kÄ±z kardeÅŸi deÄŸil sevgilisi

Basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± 2.08 boya sahip Lamar Odom, 1.55 boyundaki sevgilisiyle objektiflere yakalandÄ±.

Bir süre önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± psikolojik çöküntüyle gündeme gelen basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Lamar Odom, yeniden hayata dönüyor. 2.08'lik Odom, önceki gün eski sevgilisi Liza Morales ve bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte görüntülendi. Eski günlerine dönmüÅŸ gibi saÄŸlÄ±klÄ± görünen Lamar Odom ile Morales arasÄ±ndaki boy farkÄ± bir kez daha gözler önüne serildib 1.55 cm boyundaki Liza Morales ile Lamar Odom, 12 yÄ±l birlikteydi. Ä°ki çocuklarÄ± olan çift, Lamar Odom'un Khloe Kardashian ile evlenmesinden önce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.