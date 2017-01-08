NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay isyan etti HayatÄ±mda bana destek olacak birini istiyorum

NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "Ã‡ocuÄŸumla ilgileniyorum ve artÄ±k bana destek olacak birini istiyorum" ÅŸeklinde konuÅŸyu.

Ä°kinci Åžans filmiyle vizyonda olan ve Kösem Sultan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Nurgül YeÅŸilçay, hayatÄ±nÄ±n bilinmeyen yönlerini anlattÄ±. BeStyle dergisine konuÅŸan oyuncu, kariyeri ve özel yaÅŸamÄ± hakkÄ±nda açÄ±klamalar yaptÄ±.6 yÄ±llÄ±k eÅŸi Cem Özer'den ayrÄ±lan ve oÄŸlu Osman Nejat Özer ile birlikte yaÅŸayan Nurgül YeÅŸilçay, " Åžu sÄ±ralar hayatÄ±mda kimse yok, istemiyorum da zaten. Belki de yorulmaktan korktuÄŸum için birini istemiyorumdur... ÇocuÄŸumla ilgileniyorum, iÅŸe gidiyorum. ArtÄ±k bana destek olacak birini istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte Nurgül YeÅŸilçay'Ä±n dergiye verdiÄŸi röportaj:

"GELENEKÇÄ° BÄ°R Ä°NSANIM"

YeÅŸilçay, günlük alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan bahsederken, "Her gün aynÄ± radyoyu dinlerim, her sabah kalktÄ±ÄŸÄ±mda mutlaka kahve içer ve Twitter'a bakarÄ±m. Gelenekçi bir insanÄ±m, yeni ÅŸeyleri deneyerek yorulmak istemiyorum. BazÄ± ÅŸeyler stabil kalsÄ±n, geri kalanlar devamlÄ± deÄŸiÅŸsin istiyorum."

"AYNI KÄ°ÅžÄ°LERLE ÇALIÅžMAYI SEVÄ°YORUM"

40 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti: "ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m insanlarÄ±n deÄŸiÅŸmesini hiç sevmem, yÄ±llarca aynÄ± kiÅŸilerle çalÄ±ÅŸmayÄ± seviyorum.""Korkak insanlardan çok korkuyorum. Bence korkak insan her ÅŸeyi yapabilir. Tabii ki hepimizin sorumluluklarÄ± var, bunun için bir sürü insana boyun eÄŸeceÄŸiz, iÅŸimizi yürüteceÄŸiz. Burada ondan bahsetmiyorum ama durduk yere korkmak ve durduk yere kötülük yapmak açÄ±kçasÄ± benim çok anlamadÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey."

"KENDÄ°NLE VAKÄ°T GEÇÄ°REMÄ°YORSAN BÄ°R PROBLEM VARDIR"

"Ä°nsanlarÄ±n yalnÄ±z kalmayÄ± bilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Tabii ki ben de dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±yorum, çok da eÄŸleniyorum ama eÄŸer yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±mda kendi kendime vakit geçiremiyorsam, bence orada bir problem vardÄ±r. Bu kendinle mutlu deÄŸilsin demek oluyor çünkü."

"SETTE ÇANTA YAPIYORUZ"

"Atölyem var; iki yÄ±ldÄ±r aktif bir ÅŸekilde resim yapÄ±yorum. Bir de ortaÄŸÄ±m var, çok eÄŸlenceli. Etamin de iÅŸliyorum, set sonuçta beklenilen bir yer. BoÅŸ zamanlarÄ± da deÄŸerlendirmek lazÄ±m. Televizyon izlerken falan da yapÄ±yorum. YakÄ±nda çanta ticaretine baÅŸlayacaÄŸÄ±z, sette çanta yapÄ±yoruz"

"HAYATIMDA KÄ°MSE YOK"

Åžu sÄ±ralar hayatÄ±mda kimse yok, istemiyorum da zaten. Belki de yorulmaktan korktuÄŸum için birini istemiyorumdur... ÇocuÄŸumla ilgileniyorum, iÅŸe gidiyorum. ArtÄ±k bana destek olacak birini istiyorum."Bana göre güzellik her ÅŸeyden önce samimiyet. SöylediÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birbirini tutmasÄ±, söylediÄŸi ÅŸeyin ona yakÄ±ÅŸmasÄ± ve sürdürülebilir olmasÄ± lazÄ±m. Bunun için de ya zeki olacak ve beni kandÄ±racak ya da doÄŸal olacak. KarÅŸÄ±mdaki ucuz hesaplar peÅŸinde olmasÄ±n da o bana yeter."YeÅŸilçay'Ä±n 2004 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi ve altÄ± yÄ±l evli kaldÄ±ktan sonra ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Cem Özer'den Osman Nejat Özer isimli çocuklarÄ± dünyaya gelmiÅŸti.