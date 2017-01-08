Kim Kardashian evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsiz olayÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Kim Kardashian Paris'teki evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ± "Beni sÄ±rtÄ±mdan vuracaklarâ€¦ KaÃ§amayacaÄŸÄ±m" diye aÄŸlayarak anlattÄ±.

Yeni sezonda yayÄ±n hayatÄ±na E! TV'de devam edecek 'Keeping Up With The Kardahians' programÄ± için çekilen fragmanda, Kardashian'Ä±n soygunla ilgili sözlerine yer verildi. YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kÄ±z kardeÅŸleri Khloe ve Kourtney'ye anlatan Kim Kardashian, gözyaÅŸlarÄ± içinde "Beni sÄ±rtÄ±mdan vuracaklar… KaçamayacaÄŸÄ±m… Bu olay aklÄ±ma gelince çok üzülüyorum." dedi.

MÄ°LYONLARCA DOLARLIK MÜCEVHERLERÄ° ÇALINMIÅžTI

Kardashian, moda haftasÄ±na katÄ±lmak için bulunduÄŸu Paris'te kaldÄ±ÄŸÄ± lüks daireye sabahÄ±n erken saatlerinde giren polis kÄ±yafetli kiÅŸiler tarafÄ±ndan soyulmuÅŸtu. BaÄŸlanarak rehin alÄ±nan ve banyoya kilitlenen ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n milyonlarca dolar deÄŸerinde mücevherleri çalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.