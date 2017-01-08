Serdar OrtaÃ§'Ä±n annesi gelinine sert Ã§Ä±ktÄ± OÄŸlumun baba olmak en doÄŸal hakkÄ±

Serdar OrtaÃ§'Ä±n annesi Nesrin OrtaÃ§, oÄŸlunun Ã§ocuk istemesine karÅŸÄ±lÄ±k gelininin ertelemesine sert Ã§Ä±ktÄ±.

2014 yÄ±lÄ±nda Ä°rlandalÄ± manken Chloe Loughnan ile evlenen ünlü popçu Serdar Ortaç, çocuk sahibi olmak istediÄŸini defalarca dile getirmiÅŸti. "6 yÄ±ldÄ±r Chloe ile birlikteyim, 2.5 yÄ±ldÄ±r da evliyiz. Ä°lk günden beri çocuk isteÄŸimi dile getirdim ama o her yÄ±l 'Seneye' diyor" diyerek eÅŸini ÅŸikayet etmiÅŸti. Son olarak devreye, Serdar Ortaç'Ä±n annesi Nesrin Ortaç girdi.

"SERDAR'I ÇOK ÜZÜYOR"

Posta'nÄ±n haberine göre, Nesrin Ortaç gelinine "OÄŸlum bir ay sonra 47 yaÅŸÄ±na giriyor. Baba olmak en doÄŸal hakkÄ±. Ä°ÅŸlerini ön planda tutman Serdar'Ä± da beni de çok üzüyor" diye rest çekti. 2017 senesini artÄ±k hedef belirleyen Serdar Ortaç, "2017'de de çocuÄŸum olmazsa biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki evlatlÄ±k alacaÄŸÄ±m. Ä°nÅŸallah çocuÄŸum olur da evlatlÄ±ÄŸa gerek kalmaz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.