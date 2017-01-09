Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/01/2017 07:44

Sibel Can O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± mÄ±

Sibel Can

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen ses yarÄ±ÅŸmasÄ± O Ses TÃ¼rkiye'nin jÃ¼ri Ã¼yesi Sibel Can'Ä±n koltuÄŸunda bu akÅŸam HÃ¼lya AvÅŸar oturacak

O Ses Türkiye'nin yeni tanÄ±tÄ±mÄ±nda Sibel Can yerine Hülya AvÅŸar'Ä±n gösterilmesi kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Yeni sezonda Sibel Can ile anlaÅŸan Acun IlÄ±calÄ± karar mÄ± deÄŸiÅŸtirdi. O Ses Türkiye yeni tanÄ±tÄ±mÄ±nda jüri koltuÄŸunda Hülya AvÅŸar var.Ancak program baÅŸladÄ±ktan sonra Hülya AvÅŸar'Ä±n, sadece bu haftalÄ±k Sibel Can'Ä±n yerine jüri koltuÄŸuna geçtiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Twiiter'dan açÄ±klama yapan Sibel Can'da durumu "#OSesTürkiye de Hülya AvÅŸar süprizi var. Bölüme hasta olduÄŸum için katÄ±lamadÄ±m sevgili Hülya adÄ±ma güzel sesler seçtimi bende merak ediyorum" ÅŸeklinde açÄ±klÄ±k getirdi.

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