Sibel Can O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± mÄ±

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen ses yarÄ±ÅŸmasÄ± O Ses TÃ¼rkiye'nin jÃ¼ri Ã¼yesi Sibel Can'Ä±n koltuÄŸunda bu akÅŸam HÃ¼lya AvÅŸar oturacak

O Ses Türkiye'nin yeni tanÄ±tÄ±mÄ±nda Sibel Can yerine Hülya AvÅŸar'Ä±n gösterilmesi kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Yeni sezonda Sibel Can ile anlaÅŸan Acun IlÄ±calÄ± karar mÄ± deÄŸiÅŸtirdi. O Ses Türkiye yeni tanÄ±tÄ±mÄ±nda jüri koltuÄŸunda Hülya AvÅŸar var.Ancak program baÅŸladÄ±ktan sonra Hülya AvÅŸar'Ä±n, sadece bu haftalÄ±k Sibel Can'Ä±n yerine jüri koltuÄŸuna geçtiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Twiiter'dan açÄ±klama yapan Sibel Can'da durumu "#OSesTürkiye de Hülya AvÅŸar süprizi var. Bölüme hasta olduÄŸum için katÄ±lamadÄ±m sevgili Hülya adÄ±ma güzel sesler seçtimi bende merak ediyorum" ÅŸeklinde açÄ±klÄ±k getirdi.