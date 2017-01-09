Ibrahimovic'ten eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne Ã§ok Ã¶zel hediye

Ä°sveÃ§li oyuncu Ibrahimovic, eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in West Bromwich maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sevincin fotoÄŸrafÄ±nÄ± hediye etti.

DünyanÄ±n en sansasyonel futbolcusu Ibrahimovic, bu haftayÄ± da boÅŸ geçmedi. The Sun'Ä±n haberine göre Ä°sveçli süper yÄ±ldÄ±z, eÅŸi Helena Seger'e doÄŸum gününde West Bromwich maçÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sevincin fotoÄŸrafÄ±nÄ± hediye etti. 34 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, iki yÄ±l önce bir muhabirin "EÅŸinize ne hediye alacaksÄ±nÄ±z" sorusuna, "Hiçbir ÅŸey, o zaten Zlatan'a sahip" cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.