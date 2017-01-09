Nehir ErdoÄŸan Ahmet SesigÃ¼rgil Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu

3 yÄ±l Ã¶nce nikah masasÄ±na oturan ve Fransa'da yaÅŸamaya baÅŸlayan Nehir ErdoÄŸan-Ahmet SesigÃ¼rgil Ã§iftinin mutluluklarÄ± kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼

'Silsile' filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile 2014 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren ünlü oyuncu Nehir ErdoÄŸan'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Oyuncu Nehir ErdoÄŸan, 'Silsile' filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. Evlendikten sonra Fransa'ya yerleÅŸme kararÄ± alan çiftten kötü haber var.EÅŸi, iÅŸ için sÄ±k sÄ±k Türkiye'ye gelince kriz çÄ±ktÄ±. Geçen AralÄ±k'ta boÅŸandÄ±lar. Nehir ErdoÄŸan Paris'te yaÅŸamaya devam edecek.