BÃ¼lent Ersoy'un vokalistlerinden playback skandalÄ±

Kanal D'de yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in Ã§ekilen "Ben Bilmem EÅŸim Bilir" programÄ±na konuk olan BÃ¼lent Ersoy'un playback yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±daki Tarkan'Ä±n dÃ¼et yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ± vokalistleri sÃ¶ylemesi izleyenleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Ben Bilmem EÅŸim Bilir programÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde yaÅŸanan bir playback olayÄ± sosyal medyanÄ±n diline düÅŸtü.Bülent Ersoy'un programda playback söylediÄŸi ÅŸarkÄ±da, Ersoy'a vokalde eÅŸlik eden arkadaki iki isim Tarkan'Ä±n söylediÄŸi bölüme gelince devreye girdi. ÅžarkÄ±nÄ±n o bölümünde Tarkan'Ä±n söylediÄŸi ÅŸarkÄ±yÄ± kendileri söylüyormuÅŸ gibi yapan iki vokalin bu durumu izleyenleri güldürdü. KÄ±sa sürede sosyal medyada en çok paylaÅŸÄ±lanlar arasÄ±na giren playback skandalÄ± için "içlerine Tarkan kaçtÄ±" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.