Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/01/2017 11:28

Sarp LevendoÄŸlu'yla adÄ± aÅŸk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Derya Åžensoy sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±


Birce Akalay ile 3 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitirme kararÄ± alan Sarp LevendoÄŸlu'yla adÄ± anÄ±lan Derya Åžensoy da SeÃ§kin Ã–zdemir'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Oyuncu Seçkin Özdemir, adÄ± Sarp LevendoÄŸlu ile aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸan meslektaÅŸÄ± Derya Åžensoy iliÅŸkilerini tamamen sonlandÄ±rdÄ±. Derya Baykal'Ä±n Ferhan Åžensoy'dan olan kÄ±zlarÄ±ndan Derya Åžensoy ile Seçkin Özdemir iki yÄ±l önce flört etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Sevgililer geçen mart ayÄ±nda iliÅŸkilerine ara vermiÅŸ daha sonra tekrar barÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°PLER TAMAMEN KOPTU

Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k çift iliÅŸkilerini tamamen bitirme kararÄ± alÄ±p, birlikteliklerini noktaladÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki Özdemir, KiralÄ±k AÅŸk dizisinin Pamir'i olarak rol alÄ±yor. 26 yaÅŸÄ±ndaki Åžensoy ise bu hafta vizyona girecek 'Çakallarla Dans 4' filminin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Oyuncu çift Birce Akalay'la Sarp LevendoÄŸlu'nun yaklaÅŸÄ±k 2 buçuk yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin bitmesine neden olduÄŸu konuÅŸulan Derya Åžensoy'un sevgilisini aldatmasÄ± "çifte ihanet" ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

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