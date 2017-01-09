GÃ¼lben Ergen'in o paylaÅŸÄ±mÄ±na Erhan Ã‡elik'ten anlamlÄ± mesaj

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen'in 5 yÄ±l Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan ile Ã§ocuklarÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ±na, Erhan Ã‡elik Tebrizli Åžems'in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Gülben Ergen 2012'de boÅŸandÄ±ÄŸÄ± 3 oÄŸlunun babasÄ± Mustafa ErdoÄŸan'Ä± evinde ziyaret etmiÅŸ, fotoÄŸrafÄ± Instagram'da paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Karede Mustafa ErdoÄŸan'Ä±n anne ve babasÄ± Süheyla-NazÄ±m ErdoÄŸan da vardÄ±.Gülben Ergen'in notu ÅŸöyleydi: "Aile bütünlüÄŸümüz çocuklarÄ±mÄ±z için hiç bozulmadÄ±. Özel hayatlarÄ±mÄ±zda ne olursa olsun önceliÄŸimiz çocuklar."

ERHAN ÇELÄ°K'Ä° MESAJ YAÄžMURUNA TUTTULAR

Gülben Ergen'in bu kareyi paylaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler 1.5 ay önce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Erhan Çelik'e çevrildi. Takipçileri Erhan Çelik'i mesaj yaÄŸmuruna tuttu.

Ä°MALI PAYLAÅžIM

Erhan Çelik çok geçmeden Instagram hesabÄ±ndaki 'Hikayem' bölümünde 'Tebrizli Åžems'in ÅŸu sözünü paylaÅŸtÄ±: "Susmak mana eksikliÄŸinden deÄŸildir. Belki de mananÄ±n parlaklÄ±ÄŸÄ±ndandÄ±r. MananÄ±n parlaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise zaman ortaya koyar. Her zaman bu böyledir."

"GERÇEKLER ZAMANLA ORTAYA ÇIKACAK" DEMÄ°ÅžTÄ°

Erhan Çelik 1 ay önce bir davet çÄ±kÄ±ÅŸÄ± kendisine yöneltilen "Gülben Ergen'in eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan'a döneceÄŸi doÄŸru mu?" sorusuna ÅŸu cevabÄ± vermiÅŸti: "Gerçeklerin zamanla ortaya çÄ±kma gibi bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve güzel tarafÄ± var."