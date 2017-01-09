YÄ±ldÄ±z AsyalÄ±'dan doÄŸum sonrasÄ± flaÅŸ karar

ÃœnlÃ¼ oyuncu YÄ±ldÄ±z AsyalÄ±, bebeÄŸini doÄŸurduktan sonra ekranlara geri dÃ¶neceÄŸinin mÃ¼jdesini verdi.

GeçtiÄŸimiz aylarda kÄ±zÄ± AyÅŸe Mira'yÄ± kucaÄŸÄ±na alan YÄ±ldÄ±z AsyalÄ±, setlere geri dönüyor. Bir süredir ekranlarda yer almayan AsyalÄ±, 'Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r' adlÄ± dizinin ekibine dahil oldu. BaÅŸrollerinde Ufuk Özcan ve Birce Akalay gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± projeye dahil olan YÄ±ldÄ±z AsyalÄ± bir gençlik projesinde yer alacaÄŸÄ± için oldukça heyecanlÄ± olduÄŸunu ima etti. Küçük yaÅŸlarda oyunculuk serüvenine atÄ±lan AsyalÄ±, 'Yeni dizi için heyecanlÄ±yÄ±m. Çok güzel bir kadro ile ekranlara dönüyorum. BakalÄ±m girdiÄŸim karakter diziye ne renk getirecek' dedi.