Derya Åžensoy ihanet iddialarÄ±na son noktayÄ± koydu

Birce Akalay'Ä±n eÅŸi Sarp LevendoÄŸlu ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Derya Åžensoy suskunluÄŸunu bozdu

Sarp LevendoÄŸlu-Birce Akalay çiftinin ayrÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸu iddia edilen Derya Åžensoy'dan flaÅŸ bir açÄ±klama geldi.

"Ä°FTÄ°RA..."

Ünlü oyuncu, "Birkaç gündür yapacaÄŸÄ±m herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiÄŸim için susuyorum. Fakat bu sabahki iftira (Ä°hanet Operasyonu) bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu. Sevgi ve saygÄ± çerçevesinde biten her ÅŸeyiyle güzel hatÄ±rlayacaÄŸÄ±m iliÅŸkimin ardÄ±ndan konuyla iliÅŸkisi olmayan kiÅŸilerin yalan haberlerle yÄ±pratÄ±lÄ±p, üzülmesine izin veremem. Beni ve sevdiklerimi yÄ±pratmak için uydurulan bu hikayeyle ilgili gerekenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmek isterim" ifadelerini kullandÄ±.

Takvim Gazetesi'nde yer alan 'Ä°hanet Operasyonu' baÅŸlÄ±klÄ± haberde; Sarp LevendoÄŸlu ile birlikte olduÄŸu konuÅŸulan Derya Åžensoy'un, eski sevgilisi Seçkin Özdemir’in kendisini Nilay Deniz’le aldattÄ±ÄŸÄ± dedikodusunu yayÄ±p ‘maÄŸdur kadÄ±n’Ä± oynadÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.