FIFA'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmaya Eva Longoria gÃ¼zelliÄŸiyle damgasÄ±nÄ± vurdu

FIFA'nÄ±n France Football dergisi ile 7 senedir sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ "YÄ±lÄ±n En Ä°yileri Ã–dÃ¼lleri" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sunuculuk yapan ABD'li aktris Eva Longoria gÃ¼zelliÄŸiyle Ã§ok konuÅŸuldu.

FIFA tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyilerinin belirlendiÄŸi gala töreni, Ä°sviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklÄ±ÄŸÄ±n geçen yÄ±l sona ermesinin ardÄ±ndan hayata geçirilen "YÄ±lÄ±n En Ä°yileri Ödülleri", FIFA tarafÄ±ndan ilk kez daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Ödül töreninin sunuculuÄŸunu, ABD'li aktris Eva Longoria ve Alman televizyon spikeri Marco Schreyl üstlendi.41 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li aktris, güzelliÄŸiyle geceye damgasÄ±nÄ± vurdu.